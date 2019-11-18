ОБСЕ и ПАСЕ раскритиковали выборы в Беларуси

При подсчете голосов на парламентских выборах в Беларуси наблюдались процедурные проблемы при подсчете голосов, заявила в понедельник специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

«В день выборов мы отметили серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, что вызывает определенные опасения в отношении того, насколько честно подсчитывались голоса. Недостаток прозрачности сказался на общем результате», — заявила она журналистам в понедельник в Минске.

В свою очередь в ПАСЕ разочарованы, что Минск не выполняет их рекомендации.

Парламентская ассамблея Совета Европы разочарована тем, что Белоруссия не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса, что лишает белорусских граждан права выбора. Об этом заявил глава делегации наблюдателей от ПАСЕ на парламентских выборах в Белоруссии Лорд Бленкатра.

«Разочарованы, что Республика Беларусь не выполнила рекомендации, сделанные после выборов 2016 года. Это лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе», — сказал представитель ПАСЕ.

Напомним, в Беларуси в воскресенье прошли парламентские выборы. Согласно предварительным дынным, в парламент не прошел ни одни представитель от оппозиции.