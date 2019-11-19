С завтрашнего дня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла

Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей» опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».
Текст закона обнародован на сайте издания.
Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях частями десятой и одиннадцатой, в которых устанавливается административная ответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.
Так, закон определяет, что нарушение правил перевозки детей приводит к наложению штрафа на водителя в размере 13 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При этом повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).
Перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, — в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток ... запрещалось и раньше, но штрафы не были предусмотрены.
В то же время на органы Национальной полиции возложена обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частях десятой и одиннадцатой статьи 121 КУоАП (изменения в части первой статьи 222).
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Напомним, что закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей» (№ 1150) Верховная Рада приняла 29 октября. Президент подписал его 15 ноября.
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