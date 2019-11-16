За перевозку детей без автокресла теперь будут штрафовать – Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ответственности за нарушение правил перевозки детей.

«Действующим законодательством не было предусмотрено нормы, которая устанавливала бы ответственность за нарушение правил перевозки детей. Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, перевозящих детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей», — отмечается на сайте главы государства.

Закон дополняет ст.121 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф за первое правонарушение будет составлять 510 грн, за повторное правонарушение — 850 грн.

Напомним, что закон был принято Радой 29 октября.

Запрет перевозить детей до 12 лет и ростом до 145 см в машине без использования специальных средств, которые позволят пристегнуть ребенка ремнями безопасности, был и раньше, но штрафы не были предусмотрены.