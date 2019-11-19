На «нормандской встрече» не будут обсуждать вопрос газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что ему не известно о намерениях вынести на обсуждение «нормандской четверки» вопрос газовых контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Об этом он сказал во время выступления в эфире «Свободы слова» на ICTV.
«О нормандском формате. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате по переговорам о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел», — отметил он.
В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.
Напомним, что срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.
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