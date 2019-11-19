Газ для населения будет стоить дешевле, чем год назад

Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.

Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Мы несколько месяцев снижали цены на газ, перед тем, как повысить их в прошлом месяце. Уменьшение цен на газ, начиная с июля, составило более 30%», — заявил Оржель.

«Газ является товаром сезонным, поэтому в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. „Нафтогаз“ предлагает одну из четырех самых низких индикативных цен, чтобы предложить рынку», — добавил министр.

По его словам, правительство обеспечит меньшую цену по сравнению с ценами в первом квартале текущего года.

«То есть, в первом квартале 2020 цена на газ будет меньше, чем в первом квартале 2019 года», — сообщил Оржель.