Газ для населения будет стоить дешевле, чем год назад

Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.
Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
«Мы несколько месяцев снижали цены на газ, перед тем, как повысить их в прошлом месяце. Уменьшение цен на газ, начиная с июля, составило более 30%», — заявил Оржель.
«Газ является товаром сезонным, поэтому в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. „Нафтогаз“ предлагает одну из четырех самых низких индикативных цен, чтобы предложить рынку», — добавил министр.
По его словам, правительство обеспечит меньшую цену по сравнению с ценами в первом квартале текущего года.
«То есть, в первом квартале 2020 цена на газ будет меньше, чем в первом квартале 2019 года», — сообщил Оржель.
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