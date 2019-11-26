Цена на газ для населения будет ниже на 7%, чем в прошлом году

Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом.
Об этом на правительственном портале сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость.
Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019», — отметил министр.
Оржель подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.
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