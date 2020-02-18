В Кабмине обещают рекордно снизить цену на газ для населения

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о снижении цены на газ в феврале и снижении стоимости отопления в I квартале 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэконэнерго 18 февраля.
«Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше — цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале. Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках », - говорится в сообщении.
По словам Оржеля, цена на газ в Украине, начиная с февраля, будет «рекордно меньше».
«В феврале, в марте, летом — будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа», — отметил чиновник.
По словам министра, деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на то, «чтобы у украинцев были лучшие дороги. На то, чтобы больницы были рядом и оказывали качественные услуги».
«Также уменьшение цены на газ дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ напрямую у себя в домах», — добавил Оржель.
Глава министерства обратил внимание на важность независимости Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
«Для нас важно, чтобы на Национальный регулятор не влияли. Но он должен осуществлять контроль за монополистами. Поэтому необходимо установить четкий экономически обоснованный тариф», — резюмировал министр.
Напомним,. что в января 2020 года цена на газ была на 25% меньше, чем в январе прошлого года.
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