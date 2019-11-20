Пенсионер с пистолетом напал на полицию, пытаясь «отбить» задержанного

Пенсионер МВД напал с пистолетом на полицейских в Яготине, пытаясь освободить задержанного злоумышленника.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
«В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел человек с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции. Приведя оружие в боевую готовность, нападавший требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении», — сообщает полиция.
Отмечается, что «освободителя» быстро задержали бойцы корпуса оперативно-внезапной действия. У мужчины изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями «ПМР».
Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.
По факту угрозы правоохранителям и самовольного присвоения властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 УКУ.
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