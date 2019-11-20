Пенсионер с пистолетом напал на полицию, пытаясь «отбить» задержанного

Пенсионер МВД напал с пистолетом на полицейских в Яготине, пытаясь освободить задержанного злоумышленника.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

«В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел человек с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции. Приведя оружие в боевую готовность, нападавший требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении», — сообщает полиция.

Отмечается, что «освободителя» быстро задержали бойцы корпуса оперативно-внезапной действия. У мужчины изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями «ПМР».

Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

По факту угрозы правоохранителям и самовольного присвоения властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 УКУ.