Создатель Telegram призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал Дуров в сообщении, размещенном в его канале в Telegram. Он напомнил, что на этой неделе в WhatsApp была обнаружена очередная уязвимость, которая позволяет хакерам и правительственным спецслужбам получить доступ к личной информации пользователей.
Как подчеркнул Дуров, он сомневается, что программисты WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, по недосмотру оставляли в приложении уязвимости, позволяющие шпионить за пользователями. «Если вы не против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона», — написал создатель Telegram.
В мае газета Financial Times сообщила, что неизвестные злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в WhatsApp. В минувший понедельник газета The Independent информировала, что разработчики WhatsApp признали наличие в приложении очередной уязвимости, благодаря которой хакеры могли получить доступ к сообщениям пользователей, отправив им вредоносный видеофайл.
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