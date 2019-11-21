В Минэкономики назвали области, где больше всего незарегистрированной сельхозземли

В Министерстве экономики назвали 5 областей с самыми большими площадями сельскохозяйственных земель, которые не зарегистрированы в Государственном геокадастре.
Об этом в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.
Больше земель, неучтенных в Госгеокадастре, обнаружили в Николаевской области — 409 тысяч гектаров из общей площади сельхозугодий в области в 2,27 миллиона гектаров.
В Одесской области — 282 тысяч гектаров неучтенных сельхозземель, в Луганской — 270 тысяч, Запорожской — 265 тысяч и Херсонской 263 тысячи гектаров.
Напомним, что 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
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