В Минэкономики назвали области, где больше всего незарегистрированной сельхозземли

В Министерстве экономики назвали 5 областей с самыми большими площадями сельскохозяйственных земель, которые не зарегистрированы в Государственном геокадастре.

Об этом в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

Больше земель, неучтенных в Госгеокадастре, обнаружили в Николаевской области — 409 тысяч гектаров из общей площади сельхозугодий в области в 2,27 миллиона гектаров.

В Одесской области — 282 тысяч гектаров неучтенных сельхозземель, в Луганской — 270 тысяч, Запорожской — 265 тысяч и Херсонской 263 тысячи гектаров.

Напомним, что 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.