Бывшего владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск

Министерство внутренних дел Украины по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти.
В базе розыска датой исчезновения значится четверг, 21 ноября.
Напомним, что 13 декабря Антикоррупционное бюро сообщило владельцу VAB Банка Бахматюку и экс-главе правления Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
Известно, что Бахматюк в настоящее время скрывается за границей. Он заявляет, что находится там по делам и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.
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