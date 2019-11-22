Бывшего владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск

Министерство внутренних дел Украины по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти.

В базе розыска датой исчезновения значится четверг, 21 ноября.

Напомним, что 13 декабря Антикоррупционное бюро сообщило владельцу VAB Банка Бахматюку и экс-главе правления Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Известно, что Бахматюк в настоящее время скрывается за границей. Он заявляет, что находится там по делам и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.