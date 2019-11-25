Нефьодов рассказал, как ему мешают работать

Счета Государственной фискальной службы ежедневно блокируются судебными исками, в связи с чем возникла, в частности, проблема с оплатой последнего транша за поставку одного из сканеров на таможню, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«За последние три месяца было только два дня, когда ГФС могла что-то оплатить, потому что ее счета ежедневно блокируются разными судебными исками. Поэтому у нас возникла проблема с оплатой последнего транша, но только по техническим причинам. Мы каждый день подаем платежки в Госказначейство. Но все будет хорошо», — сказал Нефьодов.

«Мы боремся в судах, чтобы разблокировать счета», — добавил он.

При этом Нефьодов подчеркнул, что в таких условиях проблемы с оплатой касаются оплаты любых счетов. «Это не только проблема по сканерам, это касается любых оплат, кроме защищенных статей, как зарплата, например. Да, грустная ситуация, но это одна из причин, почему ГФС ликвидируется», — отметил глава Гостаможенной службы.