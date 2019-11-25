Войти
Зеленский убежден, что Украина вернет Донбасс и Крым
позиция
Зеленский убежден, что Украина вернет Донбасс и Крым
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту
резонанс
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Возле НБУ работники крупнейших заводов требовали вернуть курс на уровень 27 грн за доллар. ФОТО, ВИДЕО

1741
Возле НБУ работники крупнейших заводов требовали вернуть курс на уровень 27 грн за доллар. ФОТО, ВИДЕО

Работники крупнейших украинских заводов уже несколько дней проводят митинг в центре Киева под зданием Национального банка Украины. Сегодня ситуация обострилась, пишет УНИАН.

Принимающие участие в митинге, заявляют, что из-за укрепления гривны до 24 грн/$1 крупнейшие металлургические предприятия страны находятся на грани остановки, а несколько десятков тысяч человек могут остаться без рабочих мест. Поэтому основное их требования к НБУ — вернуть курс на уровень 27 грн за доллар США. Также они требовали уволить и привлечь к уголовной ответственности первого заместителя главы НБУ Катерину Рожкову, полагая, что именно она ответственна за валютные спекуляции и коррупцию в Нацбанке.

Митингующие держали плакаты «Рожкова = позор», «Рожкову на нары» и т.д. Также нескольким десяткам рабочим удалось прорваться внутрь здания НБУ. Началась стычка, на месте полиция пытается вытеснить протестующих. Инцидент журналисты запечатлели на фото и видео.

Как сообщает информационный портал «Стопкор», к акции сегодня присоединились украинские «желтые жилеты» — представители металлургических предприятий из Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Среди них — Запорожский завод «Ферросплав», «Никопольский завод», «Марганецкий ГОК», «Покровский ГОК», «Днепроазот» и другие.

Протестующие утверждают, что сегодня предприятия, на которых они работают, практически на грани остановки. Сокращен объем продукции вдвое люди работают не полную неделю за часть заработной платы. Поэтому они вышли под здание Нацбанка с требованием не допустить валютные спекуляции и «удешевления доллара», поскольку продукция их заводов идет в основном на экспорт.

Акция также проходит при поддержке более 10 общественных организаций, которые уже длительное время отстаивают права обычных граждан и известные своей деятельностью в Украине. Некоторые из них напрямую пострадали от коррупционных схем в госучреждении.

НБУ, металлургия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален

Оторванность финансовых рынков от реальной экономики становится всё более ярко выраженной. Инвесторы с удовольствием сосредоточили внимание на ослаблении некоторых краткосрочных рисков неожиданных событий (так называемые «хвостовые риски») и на том факте, что центральные банки вернулись к политике монетарного смягчения. Тем не менее, фундаментальные риски для глобальной экономики сохраняются. И более того, в среднесрочной перспективе они на самом деле усугубятся.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об отрицательных процентных ставках, их влиянии на банковскую систему и экономику

Негативные номинальные процентные ставки невозможны лишь в существующей архитектуре финансовой системы, в которой банки и банковское кредитование частного сектора играют основополагающую экономическую роль. В реальности же нет никаких объективных причин, по которым процентные ставки обязаны быть положительными.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016