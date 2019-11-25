Возле НБУ работники крупнейших заводов требовали вернуть курс на уровень 27 грн за доллар. ФОТО, ВИДЕО

Работники крупнейших украинских заводов уже несколько дней проводят митинг в центре Киева под зданием Национального банка Украины. Сегодня ситуация обострилась, пишет УНИАН.
Принимающие участие в митинге, заявляют, что из-за укрепления гривны до 24 грн/$1 крупнейшие металлургические предприятия страны находятся на грани остановки, а несколько десятков тысяч человек могут остаться без рабочих мест. Поэтому основное их требования к НБУ — вернуть курс на уровень 27 грн за доллар США. Также они требовали уволить и привлечь к уголовной ответственности первого заместителя главы НБУ Катерину Рожкову, полагая, что именно она ответственна за валютные спекуляции и коррупцию в Нацбанке.
Митингующие держали плакаты «Рожкова = позор», «Рожкову на нары» и т.д. Также нескольким десяткам рабочим удалось прорваться внутрь здания НБУ. Началась стычка, на месте полиция пытается вытеснить протестующих. Инцидент журналисты запечатлели на фото и видео.
Как сообщает информационный портал «Стопкор», к акции сегодня присоединились украинские «желтые жилеты» — представители металлургических предприятий из Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Среди них — Запорожский завод «Ферросплав», «Никопольский завод», «Марганецкий ГОК», «Покровский ГОК», «Днепроазот» и другие.
Протестующие утверждают, что сегодня предприятия, на которых они работают, практически на грани остановки. Сокращен объем продукции вдвое люди работают не полную неделю за часть заработной платы. Поэтому они вышли под здание Нацбанка с требованием не допустить валютные спекуляции и «удешевления доллара», поскольку продукция их заводов идет в основном на экспорт.
Акция также проходит при поддержке более 10 общественных организаций, которые уже длительное время отстаивают права обычных граждан и известные своей деятельностью в Украине. Некоторые из них напрямую пострадали от коррупционных схем в госучреждении.
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