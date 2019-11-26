«Укртранснафта» начала транспортировку ливийской нефти на Кременчугский НПЗ

АО «Укртранснафта» во вторник, после проверки качественных показателей, начала прием ливийской нефти сорта El Sharara в нетранспортную систему страны для ее дальнейшей транспортировки на Кременчугский НПЗ («Укртатнафта»).

Согласно пресс-релизу компании, ливийская нефть будет транспортироваться по маршруту «Одесса-Кременчуг». Ее паспортные характеристики — 0,07% серы, 814 кг/м куб. — густота при 15 градусах по Цельсию.

По данным администрации Одесского морпорта, 9 ноября танкером в Одессу прибыло 81,2 тыс. тонн ливийской нефти из гавани Эз-Завия.

«Таким образом, кроме перекачки нефти из украинских месторождений, „Укртранснафта“ будет имеет опыт транспортировки уже четырех сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken и El Sharara», — отмечают в компании.

«Укртранснафта», 100% акций которой находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе — 56,3 млн тонн.