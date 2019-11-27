В «Слуге народа» обвинили НБУ в излишнем укреплении курса гривны

Народный депутат Александр Дубинский (партия «Слуга народа») обвиняет Национальный банк Украины (НБУ) в излишнем укреплении курса гривны, поскольку, полагает он, для этого отсутствуют экономические основания.
«Я вижу уничтожение банковской системы, потерянные деньги, формирование финансовой пирамиды на рынке государственных ценных бумаг и манипуляции с курсом. Нет экономических оснований для укрепления курса. Сейчас мы получим то, что было в 2004-2005, 2008-2009 гг. За это все несет ответственность НБУ», — сказал Дубинский в комментарии после пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду.
При этом он отметил, что поддерживает протесты под центробанком, хотя отрицает свое отношение к ним.
Напомним, что сегодня официальный курс уже ниже 24 гривен за доллар.
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