Войти
Кабмин предлагает украинцам покупать газ по 8 грн за кубометр
энергетика
Кабмин предлагает украинцам покупать газ по 8 грн за кубометр
Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов
официально
Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Кабмин назначил языкового омбудсмена

142
Кабмин назначил языкового омбудсмена

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщает пресс служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

Кандидатуру заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) внесло министерство.

Монахова родилась 2 июля 1980 в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы».

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему «Современные стратегии текстообразования в украинском языке» в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Читайте также: НАБУ задержало «короля контрабанды» Альперина

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого при Петре Порошенко.

языковой омбудсмен, Татьяна Монахова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален

Оторванность финансовых рынков от реальной экономики становится всё более ярко выраженной. Инвесторы с удовольствием сосредоточили внимание на ослаблении некоторых краткосрочных рисков неожиданных событий (так называемые «хвостовые риски») и на том факте, что центральные банки вернулись к политике монетарного смягчения. Тем не менее, фундаментальные риски для глобальной экономики сохраняются. И более того, в среднесрочной перспективе они на самом деле усугубятся.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016