Кабмин назначил языкового омбудсмена

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.
Об этом сообщает пресс служба Министерства культуры, молодежи и спорта.
Кандидатуру заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) внесло министерство.
Монахова родилась 2 июля 1980 в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы».
В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему «Современные стратегии текстообразования в украинском языке» в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого при Петре Порошенко.
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