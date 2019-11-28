Украинцы считают, что ни одна политсила не имеет реального плана прекращения конфликта на Донбассе

Представленная в Верховной Раде одноименной фракцией партия «Слуга народа» имеет наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе, считают 31% украинцев опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), тогда как 32% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.
В пресс-релизе по результатам проведенного в конце ноября опроса отмечается, что социологи предложили респондентам выбрать из представленных в парламента партий те, которые «предлагают самые продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира». В итоге 31% респондентов ответили, что это «Слуга народа», 17% — что «Оппозиционная платформа — За жизнь», 5% — что это «Батькивщина» , 9% — что это «Европейская солидарность», 4% — что это «Голос».
При этом еще 11% опрошенных заявили, что ни одна из партий не имеет таких решений, а 32% затруднились с ответом, поскольку мало знают о голосовании и позиции этих партий.
Кроме того, оценивая успешность новой власти в деле решения конфликта на Донбассе, по состоянию на конец ноября 51% респондентов считают, что она справляется не успешно, 40% — успешно, тогда как в начале ноября эти показатели были следующими: 44% (успешно) и 46% (не успешно).
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