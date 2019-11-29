Стало известно точное время и место проведения саммита «нормандской четверки»

Местом проведения саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец. Об этом в пятницу говорится в сообщении администрации французского лидера.
«Саммит в „нормандском формате“ состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский», — уточняется в сообщении.
В нем также указано, что «саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером». Более подробная программа, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщена позднее.
Первая встреча в «нормандском формате» прошла 6 июня 2014 года, последняя — 19 октября 2016 года.
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