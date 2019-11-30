Министр Бородянский настаивает на необходимости закона о дезинформации

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о том, что многие нормы, которые на данный момент обсуждаются в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть страны остается временно оккупированной.
«И именно сейчас мы хотим толковать понятие „дезинформация“, то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить обстоятельным содержанием, а также критериями, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким способом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение», — сказал он также в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина».
По словам Бородянского, его часто спрашивают о том, почему в нашей стране делают что-то, чего нет в Европе.
«Но ведь в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована», — отметил министр.
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