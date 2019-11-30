Пристайко поедет на саммит НАТО в Лондон

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции «NATO Engages», которая состоится в рамках встречи лидеров государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора в Лондоне 3 декабря.

Согласно повестке дня, опубликованной на официальном сайте саммита.

Так, Пристайко заявлен в списке спикера панели «От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО» вместе с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и министром обороны Эстонии Юри Луиком.

Напомним, что 3-4 декабря в Лондоне пройдет саммит НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что союзники НАТО «вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности», а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться «оплотом стабильности в последующие годы».

На саммите участники НАТО отпразднуют 70-летний юбилей альянса. Именно в Лондоне располагалась первая штаб-квартира НАТО.