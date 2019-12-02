Аппарат NASA передал на Землю новое фото Юпитера

Межпланетная станция «Юнона», которая занимается изучением системы Юпитера, передела на Землю новое изображение этой планеты.
Фотография была сделана сразу после сближения с планетой 3 ноября, сообщает NASA.
В момент получения снимка «Юнона» находилась на расстоянии 104,6 тысячи километров от пика облаков Юпитера.
Аппарат снял южное полушарие Юпитера. На фото видны мощные циклоны возле полюса, а также область хаотических облаков, которая располагается между оранжевой полосой и полярным регионом.
«Юнона» прибыла на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Она пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016