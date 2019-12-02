Аппарат NASA передал на Землю новое фото Юпитера

Межпланетная станция «Юнона», которая занимается изучением системы Юпитера, передела на Землю новое изображение этой планеты.

Фотография была сделана сразу после сближения с планетой 3 ноября, сообщает NASA.

В момент получения снимка «Юнона» находилась на расстоянии 104,6 тысячи километров от пика облаков Юпитера.

Аппарат снял южное полушарие Юпитера. На фото видны мощные циклоны возле полюса, а также область хаотических облаков, которая располагается между оранжевой полосой и полярным регионом.

«Юнона» прибыла на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Она пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.