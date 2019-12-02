Глава Минэнерго подтвердил планы сменить руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК «Нафтогаз Украины» и НЭК «Укрэнерго», и обновлению их наблюдательных советов.

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — сказал он на пресс-конференции в Киев в понедельник.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением № 1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского.

По словам Оржеля, новый руководитель «Энергоатома» будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.