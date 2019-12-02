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Бюджет в ноябре недополучил почти 20% доходов

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Бюджет в ноябре недополучил почти 20% доходов

Доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 19,4% или на 18,846 грн меньше планового показателя.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

Доходы госбюджета (сальдо) в ноябре 2019 года составляли 78,322 млрд грн при запланированных 97,168 млрд грн. Доходы общего фонда составили 70,931 млрд грн при запланированных 86,297 млрд грн, доходы спецфонда — 7,391 млрд грн при запланированных 10,871 млрд грн.

В январе-ноябре 2019 года госбюджет по доходам выполнен на 93%, доходы составили 889,237 млрд грн против запланированных 955,716 млрд грн. За одиннадцать месяцев прошлого года в госбюджет поступило 826,99 млрд грн доходов.

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Напомним, что доходы Государственного бюджета Украины за октябрь 2019 года составляли 70,99 млрд грн, что на 9,9% или на 7,84 млрд грн меньше планового показателя.

Госказначейство, бюджет
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