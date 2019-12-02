Бизнесмен Хмельницкий покупает 35% акций ТРЦ Ocean Plaza

Бизнесмен Василий Хмельницкий намерен опосредованно через UPD Holdings Limited купить 35% акций компании Ocean Plaza Project.

Об этом НВ Бизнес рассказал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

«Он (Хмельницкий — ред.) выкупает акции у двух англичан, которые владеют 20% и 15% акций торгового центра», — сказал глава АМКУ.

«Раньше, до „англичан“, эти ценные бумаги принадлежали семье Аркадия Ротенберга. После операции ТРЦ останется под контролем российской компании ТПС Недвижимость», — говорится в сообщении.

«После аннексии Крыма Россией в 2014 году владельцы компании ТПС Недвижимость выставили Ocean Plaza на продажу, но желающих его купить не было. В 2018 году объект был повторно выставлен на торги, потенциальных покупателей было двое — девелоперы Вагиф Алиев и Василий Хмельницкий.

Алиев планирует в следующем году открыть ТРЦ Ocean Mall, расположенный по соседству с ТРЦ Ocean Plaza. Его идея заключалась в том, чтобы объединить два торговых центра и избежать конкуренции. Василий Хмельницкий в интервью Liga.net сообщил, что готов заплатить за Ocean Plaza 250 млн долларов, то есть примерно на 100 млн долларов меньше, чем при продаже. Если все так и есть, то 35% акций могут обойтись Хмельницкому в 88 млн долларов», — пишет НВ Бизнес.

Консультант по недвижимости, пожелавший остаться неназванным, заявил изданию, что, «скорее всего, из состава владельцев выводится семья Ротенбергов».

«Это необходимо, поскольку в любой момент торговый центр могут национализировать», — сказал консультант.

Он считает, что после завершения сделки с Хмельницким ТРЦ может быть продан стороннему инвестору. Это могут быть как украинские, так и иностранные компании, которые не могут себе позволить такую сделку из-за присутствия в составе акционеров семьи Ротенберг.

Напомним, что Ocean Plaza принадлежит компании «ТПС Недвижимость», которая владеет пятью торговыми центрами в России.

«ТПС Недвижимость» основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг, чьи компании построили Крымский мост.