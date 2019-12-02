Войти
Зеленский допустил обсуждение с Путиным темы газа
позиция
Зеленский допустил обсуждение с Путиным темы газа
Высказывание Макрона о «смерти мезга» НАТО сильно разозлило Трампа
резонанс
Высказывание Макрона о «смерти мезга» НАТО сильно разозлило Трампа

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

сделка
RSS

Бизнесмен Хмельницкий покупает 35% акций ТРЦ Ocean Plaza

256
Бизнесмен Хмельницкий покупает 35% акций ТРЦ Ocean Plaza

Бизнесмен Василий Хмельницкий намерен опосредованно через UPD Holdings Limited купить 35% акций компании Ocean Plaza Project.

Об этом НВ Бизнес рассказал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

«Он (Хмельницкий — ред.) выкупает акции у двух англичан, которые владеют 20% и 15% акций торгового центра», — сказал глава АМКУ.

«Раньше, до „англичан“, эти ценные бумаги принадлежали семье Аркадия Ротенберга. После операции ТРЦ останется под контролем российской компании ТПС Недвижимость», — говорится в сообщении.

«После аннексии Крыма Россией в 2014 году владельцы компании ТПС Недвижимость выставили Ocean Plaza на продажу, но желающих его купить не было. В 2018 году объект был повторно выставлен на торги, потенциальных покупателей было двое — девелоперы Вагиф Алиев и Василий Хмельницкий.

Алиев планирует в следующем году открыть ТРЦ Ocean Mall, расположенный по соседству с ТРЦ Ocean Plaza. Его идея заключалась в том, чтобы объединить два торговых центра и избежать конкуренции. Василий Хмельницкий в интервью Liga.net сообщил, что готов заплатить за Ocean Plaza 250 млн долларов, то есть примерно на 100 млн долларов меньше, чем при продаже. Если все так и есть, то 35% акций могут обойтись Хмельницкому в 88 млн долларов», — пишет НВ Бизнес.

Консультант по недвижимости, пожелавший остаться неназванным, заявил изданию, что, «скорее всего, из состава владельцев выводится семья Ротенбергов».

«Это необходимо, поскольку в любой момент торговый центр могут национализировать», — сказал консультант.

Он считает, что после завершения сделки с Хмельницким ТРЦ может быть продан стороннему инвестору. Это могут быть как украинские, так и иностранные компании, которые не могут себе позволить такую сделку из-за присутствия в составе акционеров семьи Ротенберг.

Читайте также: Зеленский объяснил, зачем ему нужен разговор с Путиным

Напомним, что Ocean Plaza принадлежит компании «ТПС Недвижимость», которая владеет пятью торговыми центрами в России.

«ТПС Недвижимость» основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг, чьи компании построили Крымский мост.

Ocean Plaza
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016