Зеленский объяснил, зачем ему нужен разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным нельзя сдвинуть с места решение вопроса с прекращением войны на Донбассе и возвращением оккупированных территорий.

«Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным. Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте», — сказал он в своем видеообращении к украинцам, записанном во время бега на тренажёре в спортзале.

Зеленский подчеркнул, что он не хочет оставаться на месте в решении этой проблемы, а чтобы «всё это закончилось, и мы снова были великой страной — Украиной».

Он также снова отметил, что на встрече в Нормандском формате намерен поднять и постараться решить вопрос прекращения войны на Донбассе и конкретных сроков возвращения Украине оккупированных территорий, и призвал украинцев не обращать внимания на «фейковую зраду» и «уже умерших» политиков.

«Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. А также в этом диалоге очень важно не просто поднять тему, а решить вопрос с возвращением наших территорий, в какие сроки», — сказал он.

Зеленский указал, что необходимо как вернуть территории, так и решить, как «мы можем быть единой страной».

Президент призвал людей, которые доверили ему пост президента, не обращать внимания на тех политиков, которые «уже как политики умерли».

«А как люди они совсем не рождались никогда. Поэтому я хочу, чтобы вы не обращали внимание на их лозунги, на какую-то фейковую зраду. Эти люди уже никому не нужны. Они играют только на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме. Это не та тема, на которой ловят «хайп», — указал он.

Зеленский подчеркнул, что эти политики не могут сегодня никак остановить войну на Донбассе, вернуть украинских заключённых, и у них нет доверия людей и никакого политического рейтинга, который потеряли за годы «коррупционной деятельности».

Президент заявил, что на встрече 9 декабря в Париже «никакой зрады не может быть». «Но я буду себя более уверенно и твердо вести на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет, и за моей спиной целый наш независимый народ», — сказал он.