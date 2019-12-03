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Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов
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Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов

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Китай стал основным покупателем украинской аграрной продукции

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В течение первых трех кварталов 2019 г. больше всего украинской сельхозпродукции и продовольствия закупили азиатские импортеры.

Об этом рассказала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инна Метелева, сообщает «Госвнешинформ».

По ее словам, на Азию пришлось 42% украинского агропродовольственного экспорта. Треть экспорта поступило в Европу и 15% — в Африку.

Среди отдельных стран-покупателей украинской сельхозпродукции лидерство удерживает Китай. В эту страну Украину за первые 3 квартала текущего года отправила сельхозпродукции на $1363 млн.

Согласно сообщению, второе место среди покупателей украинской агропродукции занял Египет с $1187 млн.

Третье место среди импортеров сельхозпродукции из Украины заняли Нидерланды — $1124 млн. Практически сравнялась с ними Индия — $1113 млн, а замыкает пятерку стран, которые импортировали украинской сельхозпродукции более чем на $1 млрд, Турция — $1051 млн.

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Инна Метелева также отметила, что 6 место заняла Испания — $810 млн, 7 место — Германия — $612 млн.

В экспорте в страны ЕС 70% украинского экспорта сельхозпродукции приходится на 6 стран. Кроме вышеупомянутых Нидерландов, Испании и Германии в этот список входят также Польша, Италия и Франция.

АПК, экспорт
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