Венгры попросили РФ помочь защитить диаспору в Украине

Нацсобрание Венгрии попросило российскую Госдуму помочь с защитой прав национальных меньшинств в Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

«К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка», — сказал Володин, которого цитируют российские СМИ.

Он заявил, что после того, как Верховная Рада приняла закон об украинском как единственном государственном языке, нацменьшинства лишились права учить свои родные языки. Спикер Госдумы призвал Европарламент, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) обратить внимание на ситуацию

Напомним, в конце ноября Володин заявил, что Украина может потерять часть областей из-за нетерпимости к малым народам. Так он отреагировал на срыв украинской делегацией выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека в ходе женевского округа ООН. Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба в ответ сказал, что Киев готов принять «пару областей» России.

Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились осенью 2017 года, когда был принят новый закон об образовании, предусматривающий ограничения для обучения на языках нацменьшинств. Венгрия заблокировала работу двусторонней комиссии Украина — НАТО, поставив Киеву ультиматум. От Украины потребовали продлить переходный период по внедрению украинского как единственного языка образования в школах, отказаться от распространения языковой нормы на частные школы и наладить диалог с венгерской диаспорой.

В октябре Венгрия заблокировала декларацию послов стран-членов НАТО по Украине. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил это тем, что документ не отражает интересы венгерского меньшинства.