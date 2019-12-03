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В Минфине не исключают снижения ставки НДФЛ

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В Минфине не исключают снижения ставки НДФЛ

Перевыполнение государственного бюджета в 2020 году создаст предпосылки для снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полагает министр финансов Оксана Маркарова.

«Надеюсь, в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ», — сказала она в интервью изданию «Корреспондент».

По ее мнению, снижение этого налога станет драйвером экономического роста.

«Налог на доходы физлиц — это первый налог, который нам надо снижать, как только мы получим такую возможность. И это будет одним из самых больших драйверов экономического роста. Если мы сможем снизить ставку, допустим, до 15%, это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности», — отметила Маркарова.

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Как сообщалось, с 2016 года в Украине была установлена единая базовая ставка НДФЛ в размере 18% вместо двух действующих — 15% и 20%, для дивидендов из источника в Украине остается ставка в размере 5%, для доходов из-за рубежа — 18%.

НДФЛ, Оксана Маркарова
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Вторник, 3 декабря 2019
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