В Минфине не исключают снижения ставки НДФЛ

Перевыполнение государственного бюджета в 2020 году создаст предпосылки для снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полагает министр финансов Оксана Маркарова.
«Надеюсь, в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ», — сказала она в интервью изданию «Корреспондент».
По ее мнению, снижение этого налога станет драйвером экономического роста.
«Налог на доходы физлиц — это первый налог, который нам надо снижать, как только мы получим такую возможность. И это будет одним из самых больших драйверов экономического роста. Если мы сможем снизить ставку, допустим, до 15%, это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности», — отметила Маркарова.
Как сообщалось, с 2016 года в Украине была установлена единая базовая ставка НДФЛ в размере 18% вместо двух действующих — 15% и 20%, для дивидендов из источника в Украине остается ставка в размере 5%, для доходов из-за рубежа — 18%.
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