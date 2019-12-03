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Зеленский назначил главу Волынской ОГА

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Зеленский назначил главу Волынской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Юрия Погуляйко главой Волынской областной государственной администрации (ОГА).

«Назначить Погуляйко Юрия Михайловича главой Волынской областной государственной администрации», — говорится в тексте указа № 871/2019 от 2 декабря, обнародованном на сайте главы государства.

Юрий Погуляйко родился в 1978 г. в с.Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области. Окончил Луганский государственный аграрный университет (менеджер организаций и предприятий), Межрегиональную Академию управления персоналом (юрист), Академию управления Министерства внутренних дел (юрист).

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Проходил службу на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем — в Национальной полиции Украины.

В августе 2019 года Погуляйко был назначен первым заместителем главы Луганской облгосадминистрации.

Волынская область, Владимир Зеленский, Юрий Погуляйко
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Вторник, 3 декабря 2019
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