Лавров прокомментировал перспективы нормализации отношений между Россией и Украиной

Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, однако вопрос в том, хотят ли этого в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству Askanews.
«Главный вопрос, хочет ли нормализации отношений с нашей страной сама Украина. Мы не раз заявляли, что интересам двух государств не отвечает конфронтация. В Москве готовы к конструктивному диалогу с Киевом, — отметил глава МИД РФ. — Дело за украинской стороной».
Лавров также заявил, что Россия никогда не являлась и не является стороной конфликта на Донбассе. «Российский статус в контактной группе — такой же, как у ОБСЕ. А в нормандском формате — такой же, как у Франции и Германии, — продолжил он. — Для преодоления внутриукраинского кризиса требуется выполнение одобренного резолюцией 2202 СБ ООН минского комплекса мер во всей его совокупности и полноте».
«Таким образом, ключ к урегулированию находится в Киеве. Именно киевские власти должны, наконец, наладить прямой и устойчивый диалог с Донецком и Луганском», — считает российский министр.
Напомним, что 9 декабря в Париже состоится саммит нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция), где будет обсуждаться урегулирование в Донбассе.
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