Коболев считает, что «Северный поток-2» полностью лишит Украину транзита газа

Если РФ достроит газопровод Северный поток-2, то транзит через Украину полностью прекратиться, а мощности нового газопровода вопреки директивам ЕС будут использоваться полностью.
Об этом в интервью Лига.Бизнес сообщил глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев.
Коболев заявил, что козырем РФ в переговорах по Северному потоку-2 с европейскими партнерами является коммерческий интерес.
«Главный аргумент Газпрома в Европе — украинцы не являются вашими партнерами, а мы, россияне, — ваши партнеры. И этот аргумент работает — ничто так не скрепляет дружбу, как взаимный коммерческий интерес. Проблема Украины в том, что в этом вопросе (о возможности привлечении миноритарных акционеров в ГТС — Ред.) в Верховной Раде победила пророссийская сила», — подчеркнул он.
Коболев также заявил, что украинской экономике новый газопровод «Газпрома» будет стоить 3 млрд дол в год и сказал, что в случае его запуска транзит через территорию Украины прекратится.
«Я считаю, что если Северный поток-2 будет достроен, транзита через Украину не будет», — подчеркнул Коболев.
Также глава Нафтогаза высказал мнение, что газовая директива ЕС, которая ограничивает загрузку «трубы» вряд ли сработает.
«Есть такое неписаное правило на газовом рынке Европы: если Газпром построил газопровод, он будет полностью загружен. Если Северный поток-2 достроят, — есть вероятность, что его смогут загрузить на 100%», — резюмировал Коболев.
Напомним, что 4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа «экономически неприемлемыми».
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