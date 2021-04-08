Украина обсуждает с США вопрос усиления санкций против «Северного потока-2»

Украина и США ведут переговоры о необходимости введения санкций против газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью российскому изданию «Настоящее время».

Он отметил, что не может рассказать детали переговоров, но называет их «разъяснительной работой».

«Мы объясняем, в чем смысл проекта, как он может повлиять на Украину, на безопасность Европы, на весь регион», — сообщил он.

Коболев отметил, что последствия будут негативные, «начиная от усиления доминирующего положения „Газпрома“ на европейском рынке газа, заканчивая военными угрозами для Украины, а, соответственно, и для восточных стран Евросоюза».

Отметим, сейчас готовность «Северного потока — 2» составляет 95%. Осталось уложить около 121 км от общей протяженности газопровода.