Российский премьер прокомментировал газовые переговоры с Украиной

Россия не может прекратить поставки газа через Украину, так как, якобы, заботится об интересах европейских и украинских потребителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российскому телевидению.

«Это невозможно по другой причине (не касающейся темы реверса газа — Ред.). Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать», — сказал глава российского Кабмина.

Медведев также обратил внимание, что Киев сейчас активно внедряет у себя европейское законодательство в газовой сфере, что абсолютно устраивает Москву. «Им было сказано: ...только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое», — сказал Медведев.

«Мы готовы работать по европейскому законодательству, но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию. И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан», — уверен глава российского правительства.

Кроме того, российский премьер заявил, что Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене, чем по реверсу, но для этого нужно найти обоюдовыгодное решение по вопросу транзита.

«Хотят украинские власти этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», — сказал он, комментируя российско-украинские переговоры по газу.

Медведев отметил, что по реверсу Украина получает российский же газ, «но гораздо дороже, чем могла бы получать». «Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже, но для этого нужно договориться», — сказал он.

Премьер в связи с этим вспомнил высказывание одного из персонажей Ильи Ильфа и Евгения Петрова о том, что согласие «есть продукт при полном непротивлении сторон». «Невозможно что-то навязать, невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз, ...ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям», — заявил Медведев.

Премьер-министр России также сказал, что Украина должна выполнять взятые международные обязательства вне зависимости от того, кто находится у власти в Киеве. По мнению Медведева, в полной мере это касается и возврата России долга в $3 млрд.

Отвечая на вопрос, следует ли заключать с Украиной долгосрочные соглашения, например, по газу, если власть в Киеве часто меняется, Медведев ответил: «Вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств». «Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства», — подчеркнул глава Кабинета министров РФ.

Для примера российский премьер привел ситуацию с долгом Украины перед Россией. Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ. «Они очень часто нам говорят: вот эти 3 млрд, которые когда-то брал Янукович, не мы же брали — не нам и отдавать. Но это брал не Янукович. Это брало украинское государство, которое отвечает за этот долг», — указал Медведев. Он заявил, что данную позицию «признают все суды».

«Это же самое должно касаться и газа. Я надеюсь, что нынешняя генерация руководителей Украины — и президент, и правительство это понимают», — отметил председатель правительства РФ.

Напомним, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года.