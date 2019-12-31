В РФ назвали газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

Подписание нового пятилетнего контракта по транзиту российского газа через территорию Украины — это компромисс, который необходимо было найти. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Россия и Украина урегулировали вопросы по газу, отказались от взаимных претензий, и транзит продолжится на условиях, устраивающих все стороны. «Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — считает российский премьер.
Он заявил, что Москва «на протяжении длительного времени» работала с Киевом над урегулированием проблемы, в том числе при участии Еврокомиссии (ЕК).
Напомним, что стороны подписали пакет договоренностей 30 декабря. Документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского топлива через Украину после 31 декабря. Объем транзита составит 225 млрд куб. м: в 2020 году — 65 млрд куб. м, а затем — по 40 млрд куб. м.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016