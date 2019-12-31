В РФ назвали газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

Подписание нового пятилетнего контракта по транзиту российского газа через территорию Украины — это компромисс, который необходимо было найти. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Россия и Украина урегулировали вопросы по газу, отказались от взаимных претензий, и транзит продолжится на условиях, устраивающих все стороны. «Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — считает российский премьер.

Он заявил, что Москва «на протяжении длительного времени» работала с Киевом над урегулированием проблемы, в том числе при участии Еврокомиссии (ЕК).

Напомним, что стороны подписали пакет договоренностей 30 декабря. Документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского топлива через Украину после 31 декабря. Объем транзита составит 225 млрд куб. м: в 2020 году — 65 млрд куб. м, а затем — по 40 млрд куб. м.