У Зеленского призывают не ожидать слишком много от переговоров в Париже

На переговорах лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированных на 9 декабря в Париже, Германия и Франция выступят союзниками Украины, отмечает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который хочет окончания войны», — написала Мендель на своей странице в Facebook.

При этом она предостерегла от завышенных ожиданий от переговоров. «10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от „нормандии“, как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли архивы статистики обстрелов, раненых и убитых», — написала пресс-секретарь главы государства.

Мендель отметила, что «все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями» и пишет, что «на митинги против вымышленной капитуляции» людей выводят «скепсис и страхи».

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.