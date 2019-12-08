У Зеленского призывают не ожидать слишком много от переговоров в Париже

На переговорах лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированных на 9 декабря в Париже, Германия и Франция выступят союзниками Украины, отмечает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который хочет окончания войны», — написала Мендель на своей странице в Facebook.
При этом она предостерегла от завышенных ожиданий от переговоров. «10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от „нормандии“, как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли архивы статистики обстрелов, раненых и убитых», — написала пресс-секретарь главы государства.
Мендель отметила, что «все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями» и пишет, что «на митинги против вымышленной капитуляции» людей выводят «скепсис и страхи».
Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016