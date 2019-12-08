Акция на Майдане Независимости в Киеве завершилась

На Майдане Независимости в Киеве завершилась акция «Красные линии для Зеленского», направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от перехода «красных линий» при переговорах в «нормандском формате» в Париже 9 декабря и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как передает «Интерфакс-Украина», акция, начавшаяся в 13:00, подошла к концу. На пике акции на главной площади украинской столицы обралось около 7-8 тыс. человек.
Участники держали в руках флаги Украины, партийные знамена, а также плакаты с надписями: «Красние линии для Зе!», «Накаких компромиссов», «Я не хочу в Союз», «Путин будет в суде», «Верни не унитазы — верни Крым».
Митинг прошел спокойно, без провокаций и столкновений.
В ходе акции со сцены выступали представители разных политических сил, в частности, депутаты от фракции «Европейская солидарность» Андрей Парубий и Петр Порошенко, депутат от «Голоса» Инна Совсун, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.
Кроме того, акцию поддержали и выступили со сцены поет Дмитрий Павличко, музыканты Хома (группа «Мандры»), Журавель («OtVinta!»), Александр Положинский («Тартак») и ряд других общественных деятелей. Акция завершилась исполнением гимна Украины.
Заявленная цель акции — предостеречь Зеленского о недопустимости перехода «красных линий» на переговорах в Париже 9 декабря, которые были 3 декабря объявлены тремя фракциями парламента. Среди требований — недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий обеспечения безопасности и деоккупации. Также от главы государства требуют не допустить компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украине, также прекращения международных судебных процессов против РФ.
Организаторами акции выступили партии «Европейская солидарность», «Голос», «Батькивщина», «Свобода», другие «патриотические» и националистические политсилы.
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