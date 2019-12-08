Двум бывшим премьерам Алжира грозит по 20 лет тюрьмы за коррупцию

Алжирская прокуратура после четырех дней судебных слушаний затребовала по 20 лет тюрьмы строгого режима для двух бывших премьер-министров, обвиняемых в коррупции и растрате государственных денежных средств — Ахмеда Уяхья и Абдельмалека Селляля. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Alg24.
По данным следствия, Уяхья и Селляль неоднократно нарушали закон, будучи причастными к операциям, связанным с бизнесом по сборке автомобилей.
Как считает алжирская прокуратура, на такой же срок — 20 лет — должен быть осужден бывший министр промышленности Абдессалям Бушареб, который в настоящее время скрывается за границей. Ранее власти выдали международный ордер на его арест.
Громкий судебный процесс над Уяхья и Селлялем, за которым следит широкая общественность, начался 4 декабря. Оба были заключены под стражу по решению следователя Верховного суда в июне 2019 года. Им был предъявлен ряд обвинений: неправомерное предоставление привилегий при распределении государственных подрядов и контрактов, растрата государственных денежных средств, злоупотребление властью и служебным положением.
В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, в том числе бывшие главы правительства, экс-министры, бизнесмены и олигархи.
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