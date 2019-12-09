Мексика отзывает из Аргентины посла из-за кражи книги в магазине

Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро отозвали на родину из-за обвинений в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе.
Об этом заявил в Twitter глава МИД Мексики Марсело Эбрард, сообщает Bloomberg.
«Посла Мексики в Аргентине отозвали на родину после сообщения о том, что он пытался похитить биографию Казановы за 10 долларов из одного из самых известных магазинов мира», — говорится в сообщении.
По словам Эбрарда, он попросил комитет по этике проанализировать обвинения против 76-летнего мексиканского дипломата, и, если видеозапись якобы о краже, окажется правдивой, Валеро немедленно уволят.
«Нечестное поведение абсолютно недопустимо», — подчеркнул глава МИД Мексики.
Как отмечается, инцидент произошел в книжном магазине «Атенео» в конце октября.
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