Мексика отзывает из Аргентины посла из-за кражи книги в магазине

Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро отозвали на родину из-за обвинений в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе.

Об этом заявил в Twitter глава МИД Мексики Марсело Эбрард, сообщает Bloomberg.

«Посла Мексики в Аргентине отозвали на родину после сообщения о том, что он пытался похитить биографию Казановы за 10 долларов из одного из самых известных магазинов мира», — говорится в сообщении.

По словам Эбрарда, он попросил комитет по этике проанализировать обвинения против 76-летнего мексиканского дипломата, и, если видеозапись якобы о краже, окажется правдивой, Валеро немедленно уволят.

«Нечестное поведение абсолютно недопустимо», — подчеркнул глава МИД Мексики.

Как отмечается, инцидент произошел в книжном магазине «Атенео» в конце октября.