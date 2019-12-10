В Чили потерпел крушение самолет с 38 людьми на борту

Самолет ВВС Чили, пропавший на пути в Антарктиду, потерпел крушение, ведется поиск выживших. Об этом заявила во вторник пресс-служба ВВС республики.
«ВВС сообщает, что самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение», — говорится в сообщении.
«В зоне, где был потерян контакт с самолетом, продолжается поисковая операция с целью спасения возможных выживших», — сообщили в пресс-службе ВВС Чили.
Самолет Hercules C130, на борту которого находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, вылетел в понедельник в 16:55 (21:55 по киеву) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. В 18:13 (23:13) судно перестало выходить на связь. По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.
Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что направляется на базу ВВС в столице для мониторинга поисково-спасательной операции.
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