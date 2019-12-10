Зеленский предлагает пролонгировать существующий закон об «особом статусе» ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил логику и целесообразность об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который прекращает свое действие 31 декабря этого года.

«Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду — Ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее „формулу Штайнмайера“, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации», — сказал он на брифинге в ночь на вторник в Париже, по завершении «нормандского саммита», передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что если сейчас дождаться истечения срока данного закона, то «потом, если всё хорошо, мы будем снова новый закон голосовать, — это сложнее».

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий — вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона.