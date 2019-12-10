В доработанном земельном законе хотят снизить норму концентрации земли в одних руках

Дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в первом чтении, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Вопрос, который неоднозначно воспринималось украинским обществом, — это вопрос концентрации земли в одних руках, и между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Назвать точную цифру не могу, но дискуссия ведется около 50 тыс. га в одни руки — это более чем в 4 раза меньше от той позиции, которая была предложена», — сказал он в интервью телеканалу UA: Житомир.
Он указал, что еще одна позиция, которая в обществе настороженно воспринимается — это проведение референдума по привлечению иностранцев к рынку земли.
«Сначала должны принять законопроект по референдуму, сам же референдум будет проходить только после принятия закона о земле», — отметил Разумков.
Как сообщалось, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выказал сомнения по поводу принятия Верховной Радой законопроекта о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения до нового года. В то же время, по его словам, начать рассматривать правки к законопроекту № 2178-10 планируется еще в декабре. Арахамия прогнозирует, что к законопроекту будет до 6 тыс. поправок (по состоянию на начало декабря было 4,4 тыс. правок).
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