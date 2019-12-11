Кабмин утвердил меморандум с табачным бизнесом

Кабинет министров Украины утвердил меморандум о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности между правительством и субъектами хозяйствования табачной отрасли, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Правительство утвердило меморандум о взаимопонимании, о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности между Кабмином и субъектами хозяйствования табачной промышленности», — написал Гончаренко в Телеграм-канале с закрытого заседания правительства.

Ранее табачные производители «Филип Моррис», «Джей Ти Интернешнл Компании», «Бритиш Американ Тобакко» и «Империал Тобакко» заявили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта с нормой о государственном регулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку. Однако этот закон не был ни подписан, ни ветирован президентом.