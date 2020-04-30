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За три года бюджет потерял почти 30 миллиардов из-за «серого» рынка табака

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За три года бюджет потерял почти 30 миллиардов из-за «серого» рынка табака

На протяжении последних трех лет (2017-2019 гг.) Госбюджет недополучил почти 30 млрд грн из-за нелегального рынка табака.

Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил во время второго координационного совещания по проблемным вопросам табачного рынка Украины, сообщает Служба безопасности Украины.

«Речь идет, прежде всего, об интересах государства. Ежегодно бюджет недополучает миллиарды гривень из-за неуплаченных налогов. Даже при обычных условиях — это огромная сумма! А что уж говорить о времени, когда Украина не только борется с коронавирусом, но и страдает от последствий вынужденного карантина для экономики», — заявил глава СБУ.

На совещании было отмечено, что за последние 3 года (2017-2019 гг.) Государственный бюджет недополучил почти 30 млрд гривен. Это обусловлено, в первую очередь, недопоступлениями по национальному акцизу, розничному 5% акцизу и убытками от нелегальной торговли, которая увеличилась с 1% в 2016 до 7% в 2019 году.

Баканов призвал присутствующих приложить еще больше усилий, чтобы «теневой рынок табака сдавал свои позиции». Служба безопасности со своей стороны будет продолжать системную работу в этом направлении.

Отмечается, что за последние месяцы СБУ провела ряд операций в различных регионах. В частности, в Днепропетровской области изъяла контрафактные сигареты — 6 миллионов пачек стоимостью более 100 млн гривен. В Волынской области — изъято 500 тысяч пачек сигарет на 15 млн гривен.

На Буковине заблокировали работу подпольного цеха, где обнаружили 7 тонн сырья, более 80 тысяч пачек сигарет, иностранные акцизные марки (стоимость продукции и оборудования — 6 миллионов гривен). На Закарпатье и в Черновицкой области задержали инспекторов пограничной службы, которые были причастны к контрабанде. Также удачные операции прошли в Днепре и Полтаве.

«Уверяю — мы не собираемся на этом останавливаться. Но сегодня нам нужна совместная работа правоохранительных органов и других государственных институтов для активизации по всем направлениям», — добавил председатель СБУ.

В ходе совещания участники обсудили, среди прочего, внедрение дополнительных мер по борьбе с недобросовестными контрагентами; недопущение налоговых потерь государственного бюджета; аналитические данные Минфина, ГНС и Минэкономики относительно рисков увеличения нелегальной торговли вследствие запланированного роста ставок акцизного налога.

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В совещании приняли участие председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и представители профильного бизнес-сообщества.

СБУ, табак, Иван Баканов, табачная промышленность
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