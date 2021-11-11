Табачная индустрия давит на Украину через влияние на Кабмин и Верховную Раду

Украина заняла 52 место из 80 государств по рейтингу вмешательства табачной индустрии в политику здравоохранения государства. Результаты третьего глобального индекса вмешательства были обнародованы 11 ноября, сообщает ZN.ua.

Третий отчет об Индексе вмешательства табачной индустрии в Украине, основывается на данных, собранных за период с 1 января 2020 года по 31 марта 2021 года и подготовлен организациями гражданского общества. Индекс оценивает, как украинские власти реагируют на тактику вмешательства табачной промышленности, используя или избегая применения статьи 5.3 РКБТ ВОЗ и ее руководящих принципов.

По итогам исследования эксперты оценили уровень вмешательства табачной промышленности на политику государства в Украине в 64 балла из 100 возможных.

«Влияние табачной индустрии на работу Правительства и Парламента остается на уровне, препятствующем выполнению Украиной Цели № 3 устойчивого развития ООН и углублению имплементации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком», — отметил во время презентации рейтинга исполнительный директор ОО «Жизнь» Дмитрий Купира.

Согласно исследованию, в 2020 году табачная индустрия через свои группы влияния в Верховной Раде постоянно занималась «законодательным спамом» и блокировала принятие комплексного антитабачного законопроекта.

Кроме того, используя затруднительную ситуацию из-за борьбы страны с пандемией COVID-19, табачная индустрия оказывала влияние на государство через оказание помощи.

«Недопустимо, когда во время пандемии COVID-19 табачная промышленность пыталась оказывать помощь государству, одновременно требуя уменьшения акцизов на табачные изделия», — подчеркнул в ходе презентации врач-методист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Отто Стойко.

В то же время участники исследования обратили внимание на меры, предпринимаемые государством, позволившие подняться Украине в рейтинге на 4 балла по сравнению с предыдущим рейтингом.

Так, несмотря на агрессивные попытки табачной индустрии подорвать политику на повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭНы), Правительство и Верховная Рада Украины смогли отстоять эффективное решение о гармонизации акцизов на ТВЭН и сигарили до уровня сигарет. В частности, с 1 января 2021 вступили в действие нормы Закона № 466-IX и только за первые 9 месяцев 2021 доходы Госбюджета от акцизов на ТВЭНы составили около 10,5 млрд гривен, в то время, как за весь 2020 год доходы от акцизов на ТВЭН составили 1,7 млрд грн.

«Украина гармонизировала налогообложение сигарет и ТВЭН, что позволило Госбюджету получить дополнительные поступления. Табачная индустрия пыталась отменить повышение акцизов, однако благодаря своевременному информированию и общественному резонансу государству удалось защитить эффективное решение», — отметил председатель правления ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

Напомним, глобальный индекс вмешательства табачной индустрии был впервые введен как региональный отчет «Альянсом в Юго-Восточной Азии по борьбе с табаком» (South-East Asia Tobacco Control Alliance) при поддержке проекта «Остановим табачные организации и изделия» Благотворительного Фонда Блумберга. Индекс является частью публикации «Всемирного центра эффективного управления контролем над табаком» (Global Centre for Good Governance in Tobacco Control) в Школе глобальных исследований Университета Таммасат.