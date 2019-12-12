Международная платежная система LEO согласовала в Нацбанке изменение собственных правил

Международная платежная система LEO, которая 26 апреля 2019 получила статус международной платежной системы, продолжает активно развиваться. 12 декабря 2019 Национальный банк Украины согласовал изменения в МПС LEO.

Изменения позволят более полно удовлетворить потребности участников платежной системы за счет расширения перечня услуг и расширения существующих возможностей.

В рамках изменений в правила, в частности:

1. Расширен перечень валют, в которых возможно проведение переводов средств. Теперь, в т.ч., можно осуществлять операции в польских злотых.

2. Добавлена возможность использовать электронные деньги.

3. Добавлена услугу бивалютных переводов — когда отправление перевода осуществляется в одной валюте, а выплата в другой.

Кроме того, указанные изменения позволяют расширить спектр услуг, предоставляемых участником платежной системы LEO — ООО «Старман», являющемся финансовой компанией национального оператора мобильной связи Киевстар.

Напомним, что платежной организацией международной платежной системы LEO является ООО «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ». На данный момент МПС имеет 18 участников. Среди них — три коммерческих банка, а также крупнейшие украинские финансовые компании с лицензией НБУ на перевод средств без открытия счета.