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Международная платежная система LEO согласовала в Нацбанке изменение собственных правил

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Международная платежная система LEO согласовала в Нацбанке изменение собственных правил

Международная платежная система LEO, которая 26 апреля 2019 получила статус международной платежной системы, продолжает активно развиваться. 12 декабря 2019 Национальный банк Украины согласовал изменения в МПС LEO.

Изменения позволят более полно удовлетворить потребности участников платежной системы за счет расширения перечня услуг и расширения существующих возможностей.

В рамках изменений в правила, в частности:

1. Расширен перечень валют, в которых возможно проведение переводов средств. Теперь, в т.ч., можно осуществлять операции в польских злотых.
2. Добавлена возможность использовать электронные деньги.
3. Добавлена услугу бивалютных переводов — когда отправление перевода осуществляется в одной валюте, а выплата в другой.

Кроме того, указанные изменения позволяют расширить спектр услуг, предоставляемых участником платежной системы LEO — ООО «Старман», являющемся финансовой компанией национального оператора мобильной связи Киевстар.

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Напомним, что платежной организацией международной платежной системы LEO является ООО «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ». На данный момент МПС имеет 18 участников. Среди них — три коммерческих банка, а также крупнейшие украинские финансовые компании с лицензией НБУ на перевод средств без открытия счета.

НБУ, LEO
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