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Проект №2543 позволит привлечь 4 млрд евро инвестиций, - ЕБА

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Проект №2543 позволит привлечь 4 млрд евро инвестиций, - ЕБА

Принятие законопроекта № 2543 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли ВИЭ и привлечь 4 млрд евро инвестиций. Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ.

В ЕБА отмечают, что законопроект № 2543 является компромиссным вариантом для решения ключевых проблем сектора возобновляемой энергетики. В частности, он предусматривает снижение «зеленого» тарифа, что позволит улучшить финансовое состояние ГП «Гарантированный покупатель».

«Проект закона является компромиссным вариантом относительно урегулирования трех ключевых вопросов сектора возобновляемой энергетики, а именно: снижение размера „зеленого“ тарифа для отдельных производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, что улучшит финансовое состояние ГП „Гарантированный покупатель“ и обеспечит более качественное выполнение функций гарантированного покупателя электрической энергии. Ведь в настоящее время прогнозный дефицит ГП „Гарантированный покупатель“ на оплату электроэнергии производителям ВИЭ, по данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, на следующий год может составить 14 млрд грн», — говорится в обращении.

В ЕБА также отмечают, что принятие законопроекта будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности отрасли альтернативной энергетики, ведь в документе фиксируется стабилизационное предостережение от изменения условий регулирования рынка ВИЭ в будущем. В ассоциации отмечают, что этот законопроект поддерживают ключевые участники рынка.

«По экспертной оценке игроков рынка, принятие проекта закона позволит привлечь около 4 млрд евро в новые генерирующие мощности ВИЭ Украины», — отмечают в ЕБА.

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Эксперты призывают депутатов поддержать законопроект, чтобы обеспечить переход на сбалансированные правила рынка возобновляемой энергетики Украины.

Проект закона № 2543, который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа, был зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации «зеленого» тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

ЕБА, ВИЭ
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