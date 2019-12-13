Минэкономики займется ценами на импортные товары

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пытается найти ответ на вопрос: "Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так?", сообщил министр Тимофей Милованов.

"По определенным позициям (потребительского импорта – Ред.), где должно было бы быть большее уменьшение (цены – Ред.), мы делаем аналитику, и если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследования", – написал он на своей странице в Facebook.

Министр уточнил, что цены на импортные товары, которые формируют 29,8% потребительской корзины украинца, за последние 12 месяцев выросли в среднем на 0,3%: на 71 позицию они снизились, а на 56 позиций выросли.

Милованов указал, что падение цен сдерживается повышением зарплат и других расходов в себестоимости, однако необходим более детальный анализ.

Согласно представленной им таблице, в частности, за минувший год бананы и лимоны подорожали на 18,2-18,5%, жаропонижающие и обезболивающие – на 17,9%, импортные мази и витамины – на 6,9-7,4%, детская обувь – на 6,8%, мороженая рыба – на 6,6%.

За это время курс гривни вырос к доллару на 12,8%, а к евро – на 15,1%.

Двумя днями ранее глава Минэкономики подверг критике участников нефтерынка за рост маржи с 8% до 21% и заявил о признаках сговора, выразив надежду, что с ситуацией разберется Антимонопольный комитет Украины.