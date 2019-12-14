Собор ПЦУ призвал Филарета и его окружение к примирению

На архиерейском соборе Православной церкви Украины в субботу в Киеве предстоятель митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), сообщил в Facebook замглавы правления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

Собор, как указано на сайте церкви, среди прочего постановил: "Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская Патриархия УПЦ-КП», как об этом указано в решении Священного Синода (журнал № 72 заседания от 5 декабря 2019).

Кроме того, принято решение "об изложении и утверждении устава Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) в новой редакции, чем зафиксировать правопреемственность, в том числе относительно названий УПЦ-КП и УАПЦ".

Собор также поручил предстоятелю церкви митрополиту Епифанию "от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и в частности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

Как сообщалось, в декабре синод ПЦУ решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

В то же время, Филарет инициировал проведение 20 декабря в украинской столице форума "В защиту Киевского патриархата".