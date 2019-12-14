Войти
Зеленский определил «формулу будущего Украины»
позиция
Зеленский определил «формулу будущего Украины»
Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе
мирный процесс
Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

церковь
RSS

Собор ПЦУ призвал Филарета и его окружение к примирению

646
Собор ПЦУ призвал Филарета и его окружение к примирению

На архиерейском соборе Православной церкви Украины в субботу в Киеве предстоятель митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), сообщил в Facebook замглавы правления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

Собор, как указано на сайте церкви, среди прочего постановил: "Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская Патриархия УПЦ-КП», как об этом указано в решении Священного Синода (журнал № 72 заседания от 5 декабря 2019).

Кроме того, принято решение "об изложении и утверждении устава Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) в новой редакции, чем зафиксировать правопреемственность, в том числе относительно названий УПЦ-КП и УАПЦ".

Собор также поручил предстоятелю церкви митрополиту Епифанию "от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и в частности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

Читайте также: В Кремле признали, что «судьбоносного прорыва» на встрече в Париже достичь не удалось

Как сообщалось, в декабре синод ПЦУ решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

В то же время, Филарет инициировал проведение 20 декабря в украинской столице форума "В защиту Киевского патриархата".

Филарет, ПЦУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 14 декабря 2019
Пятница, 13 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016