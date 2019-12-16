Украина заняла 39 место в рейтинге «могущественных стран»

Американский журнал U.S.News поставил Украину на 39 место рейтинга «могущественных стран». Первую и вторую строчку заняли США и Россия.
При составлении рейтинга учитывались данные о ВВП, численность населения и ВВП на душу населения. Как пишет издание, под могущественными понимались страны, которые «доминируют в новостях, имеют влияние на политической арене и играют ключевые роли в формировании глобальных экономических моделей».
Лидерами рейтинга стали:
США (ВВП — $19,4 трлн);
Россия (ВВП — $1,6 трлн);
Китай (ВВП — $12,2 трлн);
Германия (ВВП — $3,7 трлн);
Великобритания (ВВП — $2,6);
Франция (ВВП — $2,6 трлн);
Япония (ВВП — $4,9 трлн);
Израиль (ВВП — $350,1 млрд);
Саудовская Аравия (ВВП — $683,8 млрд);
Южная Корея (ВВП — $1,5 трлн).
Украина на 39 месте между Мексикой и Финляндией.
Последние три места в списке 80 стран занимают Словения, Латвия и Эстония.
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