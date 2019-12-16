Верховный суд перенес на 31 января рассмотрение вопроса о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.
«Объявлен перерыв до 31.01.2020. Перенос в связи с необходимостью ознакомиться ГПУ с материалами дела», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, знакомый с рассмотрением этого дела, которое слушается в закрытом режиме.
ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.
По данным старшего юрисконсульта юридического департамента НБУ Сергея Колосюка, сегодня уже идет около 50 судебных процессов по bail-in на общую сумму 20 млрд грн.
«Bail-in является стандартной международной практикой, когда средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег экс-владельцам и связанным с ними лицам», — приводит Нацбанк комментарий Колосюка в своем блоге в Facebook.
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